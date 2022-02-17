Два пассажира метро в Москве избили двух полицейских

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Два пассажира Московского метро на станции "Тульская" избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции", - сообщила Иванова. По ее словам, "второй подозреваемый с целью воспрепятствовать законным действиям сотрудников правоохранительных органов умышленно нанес одному полицейскому удар ногой" по телу, а другому несколько ударов рукой по голове, после чего скрылся.

Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте. В ближайшее время с ним проведут следственные действия. Ведется розыск второго подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данной статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.