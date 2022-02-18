При пожаре в пригороде Нью-Дели погибли два человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли при пожаре в СПА-центре в пригороде Нью-Дели. Как сообщил в пятницу телеканал NDTV, возгорание произошло в четверг вечером и к утру пятницы было полностью потушено.

"Два человека были найдены мертвыми внутри СПА-центра: 26-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они умерли от удушья", - приводит телеканал слова представителя местной полиции. Начато расследование причин происшествия.

Пожар был вызван коротким замыканием во время уборки в центре. Он оставался закрытым около одного года из-за пандемии COVID-19 и должен был возобновить работу через несколько дней.