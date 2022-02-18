Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе ГСМ в Норильске на 15 апреля

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 15 апреля рассмотрение иска Енисейского управления Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании 58,7 млрд рублей штрафа за ущерб водным биоресурсам при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Ранее суд уже переносил заседание по иску на 18 февраля.

"В связи с удовлетворением ходатайств лиц, участвующих в деле, в связи с необходимостью согласования условий мирового соглашения предварительное судебное заседание отложено на 15 апреля", - сообщил представитель суда.

Как ранее сообщали в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд руб. и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд руб.

"Норникель" считает этот размер ущерба необоснованно завышенным. Как отмечали в компании, по результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых разливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн руб.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. "Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. метров.