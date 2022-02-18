В ДТП на трассе в Алтайском крае погиб один человек

БАРНАУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Кытмановском районе Алтайского края, в результате чего один человек погиб и еще трое травмированы, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

"Столкновение двух автомобилей произошло сегодня около 08:20 (04:20 мск) на дороге Мартыново - Тогул - Залесово. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Kangoo Express, двигаясь со стороны Заринска в направлении села Кытманово, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda Familia. В результате пассажир последнего автомобиля погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля Renaul, а также водитель автомобиля Mazda и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. "Им оказана медицинская помощь, они доставлены в учреждение здравоохранения", - подчеркивается в пресс-релизе.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Позднее в пресс-службе добавили, что, по уточненным данным, погибший является сотрудником полиции и находился при исполнении служебных обязанностей. Также в ДТП участвовал и третий легковой автомобиль - Nissan. Водитель ехал один, без пассажиров, не пострадал.