Сотрудники ФСБ задержали главу жилищной инспекции Приморья при получении взятки

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю задержали начальника государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгения Баршая при передаче ему взятки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Евгений Баршай задержан с поличным при передаче взятки", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства Приморья, Баршай в пятницу покидает свой пост, это его последний рабочий день в правительстве края. Служебный контракт с ним продлен не был. Официальным комментарием Следственного комитета РФ ТАСС пока не располагает.