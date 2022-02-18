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Сотрудники ФСБ задержали главу жилищной инспекции Приморья при получении взятки

В пресс-службе правительства края сообщили, что Евгений Баршай покинет свой пост, так как с ним не продлили контракт
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю задержали начальника государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгения Баршая при передаче ему взятки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Евгений Баршай задержан с поличным при передаче взятки", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства Приморья, Баршай в пятницу покидает свой пост, это его последний рабочий день в правительстве края. Служебный контракт с ним продлен не был. Официальным комментарием Следственного комитета РФ ТАСС пока не располагает.

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