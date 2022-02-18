В мэрии Омска прошли обыски в рамках дела о превышении полномочий

ОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в департаменте имущественных отношений мэрии Омска. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"У нас есть уголовное дело о превышении полномочий в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска. В департаменте прошли обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельств расследуемого уголовного дела.

Как сообщалось, сотрудники департамента имущественных отношений мэрии Омска в последние годы неоднократно становились фигурантами других уголовных дел. Ранее несколько сотрудников депимущества были привлечены к уголовной ответственности за получение взяток за незаконное продление бизнесменам срока действия договоров аренды. Кроме того, бывший директор департамента Юрий Гамбург за превышение должностных полномочий был приговорен в 2016 году к пяти с половиной годам колонии, а его первый заместитель Вадим Меренков за аналогичные преступления - к четырем с половиной годам лишения свободы. В ноябре 2020 года омский суд приговорил бывшего директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Сергея Хорошилова за превышение должностных полномочий к трем годам колонии общего режима.