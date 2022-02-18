Экс-прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима за взяточничество

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Норильский городской суд приговорил экс-прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 10,7 млн рублей за получение взятки, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Хаваж-Бауди Гутаеву - лишение свободы сроком на 11 лет с содержанием в колонии строгого режима, со штрафом 10,773 млн рублей, с лишением права занимать государственные должности, должности в прокуратуре и правоохранительных органах, с лишением классного чина", - сообщил представитель суда, добавив, что Гутаев признан виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Брата экс-прокурора Докки Гутаева, который был посредником при получении взятки, приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу около 8 млн рублей, взяткодатель Фарид Бабаев получил семь лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Гутаева задержали в конце декабря 2019 года и поместили под стражу. В марте 2020 года его уволили из органов прокуратуры. Ранее источник агентства сообщал, что в отношении экс-сотрудника прокуратуры расследуются три уголовных дела по фактам коррупции.