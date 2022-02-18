На Украине из-за непогоды обесточено 90 населенных пунктов в четырех областях

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной нарушений электроснабжения 90 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом сообщает в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 (08:00 мск) 18 февраля в результате сложных погодных условий (порыва ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях (Львовская - 68, Черниговская - 11, Житомирская - 6 и Черкасская - 5)", - сказано на сайте ГСЧС.

По данным синоптиков, на Украине в пятницу на всей территории страны, кроме Закарпатья, будет идти дождь.