В Кирове суд ограничил свободу бывшим сотрудникам аквапарка, где утонул ребенок

КИРОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Кирове признал двух бывших сотрудников аквапарка в Кирове, где в 2021 году утонул мальчик, виновными в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей и приговорил их к ограничению свободы на сроки 1,5 года и один год 10 месяцев. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Бывшие работники аквапарка признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей"). Бывшему инструктору-спасателю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Бывшему старшему инструктору-спасателю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и 10 месяцев. Также суд лишил их права заниматься инструкторско-спасательной деятельностью на срок два года", - говорится в сообщении.

1 июля 2021 года в одном из бассейнов аквапарка на улице Грибоедова в Кирове утонул 11-летний мальчик. По версии следствия, в тот день инструктор-спасатель при выполнении своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности пользователей на водных аттракционах самовольно покинул спасательный пост, находящийся около одного из бассейнов. При этом он не уведомил старшего инструктора-спасателя и не получил от него разрешения покинуть свой пост. Старший инструктор-спасатель не принял мер по возвращению последнего на спасательный пост, не назначил резервного инструктора и лично не занял спасательный пост.