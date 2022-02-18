В ходе конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы пострадали два человека

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Словесный спор между двумя компаниями во дворе на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы закончился стрельбой, в результате которой пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной версии, конфликт произошел в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе. Между двумя компаниями возник словесный спор, в ходе которого 43-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, а затем скрылся в неизвестном направлении на автомобиле такси. У двоих пострадавших зафиксированы телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что полицейские задержали подозреваемого, он добровольно выдал пистолет и три патрона к нему. "Согласно результатам исследования, изъятый пистолет является травматическим, а патроны пригодны для стрельбы из него. Соответствующее разрешение на оружие у мужчины имеется", - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.