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В Махачкале загорелась кровля мебельного цеха

Информации о пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 18 февраля./ТАСС/. Пожар произошел в мебельном цехе в Махачкале, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"Поступило сообщение о пожаре в городе Махачкале: на улице Юговосточной, 75, горит кровля мебельного цеха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

Пожар локализован. "Локализация [объявлена] в 09:42", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в МЧС России, благодаря слаженным действиям подразделений пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м. "В ликвидации задействовано более 50 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС.

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