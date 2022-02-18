При пожаре в жилом доме в Севастополе пострадали два человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Двух человек доставили в больницы Севастополя с травмами, полученными на пожаре в деревянном многоквартирном доме, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Два пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения города", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что оба пострадавших - взрослые.

Площадь пожара составила 300 кв. м. "В настоящее время пожар локализован на площади 300 кв. м, ведется ликвидация открытого горения. Жильцы перемещены в пункт временного размещения, с ними работают психологи МЧС", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что продолжается тушение и разбор завалов.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около 06:00 18 февраля. Двухэтажный деревянный дом, где проживает более 30 человек в 12 квартирах, находится в Инкермане.

К тушению привлекли силы МЧС и Черноморского флота.

В правительстве города уточнили, что на место происшествия выехал губернатор.