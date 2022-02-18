В Кузбассе водитель без прав устроил ДТП

КЕМЕРОВО, 18 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в городе Белово Кемеровской области, в результате чего один человек погиб и еще пять пострадали. Предполагаемый виновник ДТП не имел водительского удостоверения, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

"Предварительно установлено, что водитель Nissan Sunny выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson, который двигался на "зеленый" и поворачивал направо. От полученных травм пассажир Nissan умер в медицинском учреждении. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены оба водителя, а также еще три пассажира обоих транспортных средств. У автомобилиста, управлявшего Nissan, осуществлен забор крови для проверки на состояние опьянения. За рулем он находился, не имея водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, данный водитель уже привлекался к уголовной и административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. По факту ДТП на него составлены три административных протокола, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").