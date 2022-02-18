В Ионическом море 11 пассажиров загоревшегося парома пропали без вести

АФИНЫ, 18 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек с загоревшегося в Ионическом море итальянского парома Euroferry Olympia считаются пропавшими без вести. Власти пока не обнаружили их на судах, которые подобрали эвакуированных пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщил в пятницу греческий телеканал Open .

После первого подсчета людей оказалось, что на судах нет 11 человек. Уточняется, что корабли с эвакуированными прибудут в порт Корфу около 11:00 по местному времени (12:00 мск), там проведут тщательную проверку и подсчет всех тех, кто числился в списках пассажиров парома. Администрация порта Корфу приготовилась к приему пассажиров, их ждут бригада скорой помощи и врачей больниц, команда работников гражданской защиты региона Ионических островов, отмечается в репортаже телеканала.

По уточненным данным, полученным от капитана парома, на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Спасатели сообщили, что 278 человек эвакуировали на судах, направляющихся в порт Корфу, а одного пассажира доставили на катере в больницу. Сейчас нет сведений об 11 находившихся на борту. Неизвестно, речь идет о пассажирах или членах экипажа. Телеканал отмечает, что пожар возник на одной из палуб судна, где находились автомобили. Не исключено, что кто-то из водителей мог в них находиться.

Почетный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас сообщил корреспонденту ТАСС, что, по предварительным сведениям портовых властей, на пароме Euroferry Olympia россиян не было. Там в основном находились итальянцы и греки, сказал он.