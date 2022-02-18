Учредителей сельхозкооператива в Челябинской области осудили за махинации на 14 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинской области приговорил двух учредителей сельскохозяйственного кооператива к пяти годам условного срока каждого, признав их виновными в мошенничестве с субсидиями, полученными из бюджета на закупку молока, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Два учредителя сельскохозяйственного кооператива из Октябрьского муниципального района признаны судом виновными по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления" УК РФ. <...> Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно каждому, с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018-2020 годах осужденные предоставили в Министерство сельского хозяйства Челябинской области фиктивные документы о понесенных расходах при закупке молока у членов кооператива. Фактически молоко приобрели у других источников, поэтому учредители не могли быть участниками программы по субсидированию.

Уточняется, что своими преступными действиями учредители нанесли ущерб областному бюджету на сумму свыше 14 млн рублей. Деньги они вернули на этапе расследования уголовного дела.