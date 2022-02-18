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Что известно о пожаре на пароме в Ионическом море
Что известно о пожаре на пароме в Ионическом море
Что известно о пожаре на пароме в Ионическом море
Что известно о пожаре на пароме в Ионическом море
Что известно о пожаре на пароме в Ионическом море

Что известно о пожаре на пароме в Ионическом море

© EPA-EFE/STAMATIS KATAPODIS

На пароме Euroferry Olympia, следовавшем через Ионическое море, 18 февраля произошел пожар. По предварительным данным, без вести пропали 11 человек. Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Греции, россиян на судне, по всей вероятности, не было.

Пожарные тушат огонь в районе бедствия, пассажиров и членов экипажа эвакуировали с судна.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что произошло

  • Euroferry Olympia следовал под итальянским флагом в Ионическом море из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи.
  • На борту были 239 пассажиров и 51 член экипажа, преимущественно граждане Италии и Греции.
  • По информации российских дипломатов в Греции, россиян среди пассажиров парома не было. Посольство держит вопрос на контроле.
  • Когда паром находился к северо-востоку от острова Эрикуса, на третьей палубе, где были автомобили, произошло возгорание. Местные жители сообщили о взрывах на борту. Не исключено, что в автомобилях могли находиться водители.

Что известно о пассажирах

  • На спасательных шлюпках с судна эвакуировали 278 пассажиров и членов экипажа. Людей вывозят в порт Корфу, где проверят их документы. Также в порту спасенных ждут бригада скорой помощи и врачей больниц, команда работников гражданской защиты региона Ионических островов.
  • На данный момент нет сведений о судьбе 11 человек. Пока не ясно, речь идет о пассажирах или членах экипажа.
  • Капитан судна сообщал, что все пассажиры и члены экипажа на момент начала эвакуации были живы и здоровы. Однако после прибытия на Корфу один из пассажиров был госпитализирован с проблемами с дыханием, возможно, из-за отравления продуктами горения.

Как ведется операция

  • В районе бедствия работают корабли портовых служб и береговой охраны Греции и Италии. В этот район также направлены греческий фрегат "Гидра" и три вертолета. В эвакуации принимали участие все находившиеся в районе бедствия суда.
  • На борту остаются 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Существует угроза утечки в море большого объема горючего.
  • Пожар тушат греческие пожарные, дым от возгорания виден на острове Корфу.
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