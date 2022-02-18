Что известно о пожаре на пароме в Ионическом море

На пароме Euroferry Olympia, следовавшем через Ионическое море, 18 февраля произошел пожар. По предварительным данным, без вести пропали 11 человек. Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Греции, россиян на судне, по всей вероятности, не было.

Пожарные тушат огонь в районе бедствия, пассажиров и членов экипажа эвакуировали с судна.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что произошло

Euroferry Olympia следовал под итальянским флагом в Ионическом море из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи.

На борту были 239 пассажиров и 51 член экипажа, преимущественно граждане Италии и Греции.

По информации российских дипломатов в Греции, россиян среди пассажиров парома не было. Посольство держит вопрос на контроле.

Когда паром находился к северо-востоку от острова Эрикуса, на третьей палубе, где были автомобили, произошло возгорание. Местные жители сообщили о взрывах на борту. Не исключено, что в автомобилях могли находиться водители.

Что известно о пассажирах

На спасательных шлюпках с судна эвакуировали 278 пассажиров и членов экипажа. Людей вывозят в порт Корфу, где проверят их документы. Также в порту спасенных ждут бригада скорой помощи и врачей больниц, команда работников гражданской защиты региона Ионических островов.

На данный момент нет сведений о судьбе 11 человек. Пока не ясно, речь идет о пассажирах или членах экипажа.

Капитан судна сообщал, что все пассажиры и члены экипажа на момент начала эвакуации были живы и здоровы. Однако после прибытия на Корфу один из пассажиров был госпитализирован с проблемами с дыханием, возможно, из-за отравления продуктами горения.

Как ведется операция