Суд Белгорода отказал в УДО осужденному за госизмену доценту Воробьеву

БЕЛГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Валуйский районный суд Белгородской области отклонил ходатайство осужденного на 20 лет колонии за госизмену доцента Московского авиационного института Алексея Воробьева об условно-досрочном освобождении в связи с тяжелой болезнью. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"В ходатайстве об условно-досрочном освобождении Воробьева в связи с состоянием его здоровья сегодня было отказано", - сообщила собеседница агентства.

В апреле 2021 года Мосгорсуд приговорил доцента кафедры МАИ Воробьева к 20 годам колонии, признав его виновным в государственной измене и незаконном экспорте из России оборудования, технологий, научно-технической информации, а также контрабанде. Ему также назначили штраф в размере 1 млн рублей. Суть уголовного дела остается неизвестной в связи с содержанием в нем материалов, маркированных грифом "секретно". Воробьев - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей МАИ. Свою вину в инкриминируемом деянии он не признал.

Позднее Первый апелляционный суд незначительно изменил приговор Воробьеву, исключив оттуда показания нескольких свидетелей, однако оставив срок наказания ученому прежним.