В Волгограде возбудили дело о мошенничестве при капремонте жилых домов

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. В Волгограде возбудили уголовное дело по факту мошенничества при проведении капитального ремонта в 16 домах, где затопило семь квартир. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области.

Летом 2021 года Региональный фонд капитального ремонта заключил с коммерсантом договоры на проведение капремонта 16 многоквартирных домов в поселке Мирный в Волгограде. Подрядчик получил аванс в размере 27 млн рублей. "Однако при проведении работ подрядчиком грубо нарушены сроки и технология их выполнения, в результате чего в пяти многоквартирных домах в связи с незавершенными работами по ремонту кровли допущено затопление семи квартир, в 16 многоквартирных домах вскрыта отмостка. По результатам проверки СО-2 ОМВД России по Волгограду по указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, полученный аванс руководство компании-подрядчика потратило на собственные нужды.