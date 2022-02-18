Напавшие с кислотой на замглавы Ивантеевского хлебокомбината получили сроки от 2 до 8 лет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к 2 и 8 годам двух мужчин, напавших с кислотой на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову.

"Приговором Пушкинского городского суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде 8 и 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого и особого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Вечером 3 августа 2020 года один из обвиняемых следил за потерпевшей в гипермаркете, а другой ждал возле ее машины. Когда замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова вернулась к своей машине, фигурант облил ее серной кислотой за денежное вознаграждение. Сообщники скрылись на арендованной иномарке, пострадавшая получила тяжелые ожоги.

Кроме того установлено, что один из обвиняемых вечером 5 марта 2019 года в подъезде дома в поселении Сосенское в Москве совершил разбойное нападение на гендиректора ООО "Хлебокомбинат ПЕКО", похитив имущество потерпевшего на сумму более 180 тыс. рублей.