Приставы наложили ограничения на автопарк Моргенштерна

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы ограничили Алишера Моргенштерна в использовании его автомобилей из-за задолженности по штрафам за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 9 тысяч рублей. Как сообщил ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин, задолженность перед приставами он уже оплатил.

"Действительно, за нарушения правил дорожного движения были выписаны штрафы на общую сумму порядка 9 тысяч рублей, а также наложены ограничения на определенное имущество, в том числе на автомобили Алишера. Однако в нарушение закона приставы не уведомили моего доверителя о начале исполнительного производства и не дали время для добровольного исполнения, как того требует закон. Об ограничениях мы узнали из СМИ", - сказал собеседник агентства.

"Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется, но я уже лично оплатил эти штрафы и, надеюсь, вопрос будет закрыт", - резюмировал юрист.