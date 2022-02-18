В Волгограде задержали мужчину расстрелявшего автомобиль курьера

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении местного жителя. Мужчина стрелял по движущимся автомобилям из винтовки и попал в грудную клетку водителю автомобиля службы доставки, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

"Полицейские задержали волгоградца, стрелявшего из винтовки по машинам. <…> В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказали в пресс-службе, добавив, что в результате действий подозреваемого водитель автомобиля службы доставки получил ранение грудной клетки.

Задержанный 35-летний местный житель пояснил, что поругался с девушкой. Он вышел на балкон и в течение двух часов стрелял из пневматической винтовки по движущимся машинам. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.