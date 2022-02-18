Мать оставленных в квартире младенцев-близнецов в Москве заключили под стражу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мать двух восьмимесячных близнецов, которые были оставлены родителями в квартире и находились какое-то время без еды, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали, что в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое восьмимесячных близнецов. По предварительной информации, их некоторое время не кормили.

На родителей завели дела по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как выяснили следователи, с мая 2021 по февраль 2022 года они "систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжелого состояния их здоровья". В настоящее время дети находятся в больнице на обследовании.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что ранее супругов лишили родительских прав на восемь детей.