{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мать оставленных в квартире младенцев-близнецов в Москве заключили под стражу

В квартире жилого дома на улице Плеханова были обнаружены двое восьмимесячных близнецов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мать двух восьмимесячных близнецов, которые были оставлены родителями в квартире и находились какое-то время без еды, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали, что в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое восьмимесячных близнецов. По предварительной информации, их некоторое время не кормили.

На родителей завели дела по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как выяснили следователи, с мая 2021 по февраль 2022 года они "систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжелого состояния их здоровья". В настоящее время дети находятся в больнице на обследовании.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что ранее супругов лишили родительских прав на восемь детей.

Теги
Россия
Приставы наложили ограничения на автопарк Моргенштерна
Артист задолжал по штрафам за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 9 тысяч рублей
Читать полностью