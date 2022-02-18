Дело о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях Таганрога начнут рассматривать 2 марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Неклиновский районный суд 2 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели 12 рабочих при проведении ремонта на очистных сооружениях Таганрога. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

На скамье подсудимых бывший главный инженер водоканала Юрий Поляков. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). "Первое открытое судебное заседание назначено на 2 марта 2022 года в 10:30 мск", - говорится в сообщении.

21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще восемь человек были госпитализированы. Позже два человека умерли в медицинском учреждении.

По версии следствия, Поляков в нарушение правил безопасности не осуществил контроль за ведением ремонтных работ по замене вышедшей из строя задвижки канализационного коллектора на территории очистных сооружений. Кроме того, он не обеспечил использование рабочими средств индивидуальной защиты, применение которых при возникновении аварии могло способствовать исключению наступления несчастного случая. В результате произошла авария и поступление в техническое помещение газа, что повлекло гибель работников предприятия.