В Волгограде кондуктор высадил подростка из троллейбуса

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи в Волгограде начали проверку после того, как кондуктор высадил 13-летнего подростка из троллейбуса, несмотря на оплаченный проезд, и ему пришлось пешком идти до дома более 5 км.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что кондуктор одного из троллейбусов города Волгограда, несмотря на произведенную оплату, высадил 13-летнего подростка из общественного транспорта, в связи с чем ребенку пришлось пройти около 7 км до места своего жительства. По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - сообщила в пятницу старший помощник руководителя управления Дарья Буянова.

Она добавила, что в ходе проверки следователи установят все обстоятельства инцидента и лиц, которые, возможно, допустили нарушение прав несовершеннолетнего.

Весной прошлого года в России вступил в силу закон об административных штрафах до 30 тыс. рублей за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из общественного транспорта.