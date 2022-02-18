СМИ: два пассажира из Болгарии, оставшиеся на горящем пароме, связались с властями

АФИНЫ, 18 февраля. /ТАСС/. Два болгарских пассажира, оставшиеся на итальянском пароме Euroferry Olympia, который горит примерно в 15 милях к северу от греческого острова Корфу, связались со спасателями, им рассказывают, как пробраться на верхнюю палубу, откуда их смогут эвакуировать на вертолете. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

По его информации, речь идет о двух болгарах, которые оказались в гараже парома. "Два болгарских водителя связались с греческими властями, и им рассказали, как пробраться в безопасное место на верхней палубе, откуда их мог бы забрать вертолет Super Puma", - сказал каналу высокопоставленный источник в портовых службах.

Те водители грузовиков, которые уже были эвакуированы, сообщили телеканалу, что стоимость пребывания в каюте достаточно высокая, поэтому некоторые шоферы предпочли находиться во время движения судна в своих автомобилях внутри гаража. При этом грузовики там парковались так близко, что невозможно было потом открыть дверь, чтобы выйти из кабины.

Что касается информации об еще нескольких людях, которые пока считаются пропавшими без вести, то она проверяется, отметил телеканал. Власти официально не комментируют ее до тех пор, пока не будет завершен окончательный подсчет и установлены личностей всех пассажиров и членов команды, которые в настоящее время доставляются судами на остров Корфу.

Пламя на пароме пытаются потушить два пожарных судна, поливающие его пеной. В спасательной операции участвуют четыре патрульных катера портовой службы и береговой охраны Греции, катер Итальянской финансовой полиции, два проходивших поблизости судна, два частных катера, вертолет портовой службы, два вертолета военной авиации и вертолет ВМС. Координацию осуществляет греческий фрегат "Идра".

По уточненным данным, полученным от капитана парома, принадлежащего итальянской судовладельческой группе Grimaldi Lines, на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Пожар вспыхнул в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в гараже судна, и через 15 минут огонь появился уже на верхних палубах. Команда поняла, что с возгоранием не справится, и сразу же начала спуск спасательных шлюпок. По данным греческого телеканала "Опен", спасатели сообщили, что 278 человек были эвакуированы на судах, направляющихся в порт Корфу, а один пассажир был доставлен на катере в больницу с проблемами дыхания. После прибытия первой партии эвакуированных еще два человека с недомоганием были отправлены в больницу. Пока не ясна судьба примерно 11 человек.

Почетный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас сообщил корреспонденту ТАСС, что, по предварительным сведениям портовых властей, на пароме Euroferry Olympia россиян не было.