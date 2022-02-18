В Екатеринбурге арестовали одного из фигурантов дела об избиении двух женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Один из подростков, которые избили двух женщин 11 февраля на автобусной остановке в Екатеринбурге, арестован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Железнодорожного районного суда в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось о задержании двух подростков по уголовному делу. "На текущее время избрана мера пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") на срок один месяц 28 суток", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что заседание по вопросу меры пресечения второму фигуранту еще идет.

По версии следствия, вечером 11 февраля несовершеннолетний подросток, действуя вместе с другими подростками, неоднократно оскорблял местную жительницу в городском маршрутном автобусе. После этого подозреваемые, выйдя из автобуса, также неоднократно оскорбляли и применяли насилие в отношении указанной женщины и ее матери. Кроме того, один из фигурантов причинил пострадавшей женщине вред здоровью средней тяжести.

К ситуации подключился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что нападения на местных жителей будут жестко пресекаться и поручил своим подчиненным изучить случаи нападений подростков в этом районе, проверить законность их пребывания в России и Свердловской области.