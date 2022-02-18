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Директора транспортного МУП Владивостока заключили под стражу по делу о взятке

По информации следователей, мужчина получил 200 тыс. рублей от бизнесмена за предоставление в аренду гаражных боксов, являющихся муниципальной собственностью, без заключения договора

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Директор муниципального предприятия "Владивостокское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта (ВПОПАТ) №1" Руслан Самигуллин взят под стражу по ходатайству следствия. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере, сообщает в пятницу пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору МПВ "ВПОПАТ №1", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя 200 тыс. рублей за незаконное предоставление в аренду нежилых помещений (гаражных боксов), являющихся муниципальной собственностью, без заключения договора.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проведены обыски, изъята документация.

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РоссияПриморский край
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