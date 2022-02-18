{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит обыски в управлении сельского хозяйства Тамбовской области

По информации источника ТАСС, обыски проходят по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Следственные мероприятия по делу о мошенничестве проводятся в пятницу в управлении сельского хозяйства Тамбовской области, в том числе в кабинете у врио главы ведомства Лидии Бакуменко. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации региона.

"Обыски по делу о мошенничестве проходят у сотрудников управления сельского хозяйства Тамбовской области, в том числе у руководителя управления. На месте работают представители Следственного комитета", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Тамбовской области информацию о проведении обысков не комментируют. В управлении информационной политики администрации области ТАСС сообщили, что глава региона в курсе проводимых следственных мероприятий. "Он был проинформирован заранее. Правоохранительным органам будет оказано необходимое содействие", - сообщили в управлении.

Теги
РоссияТамбовская область
СК возбудил дело по факту незаконной передачи крупного земельного участка в Новочеркасске
Площадь участка составила 1 178 кв. м.
Читать полностью