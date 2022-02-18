СК начал проверку по факту обнаружения оружия у подростка из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения огнестрельного оружия в квартире у 16-летнего подростка из Красноярска. Об этом в пятницу сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

17 февраля источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. "Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в одной из квартир Красноярска огнестрельного оружия и боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

По информации следствия, подросток объяснил, что пистолеты и патроны он купил с рук. Ружья принадлежали его дедушке, который умер. Часть оружия и боеприпасов он намеревался продать, а часть сдать в правоохранительные органы.