Более 20 заключенных устроили беспорядки в СИЗО в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Более 20 заключенных в следственном изоляторе Черкесска в Карачаево-Черкесии устроили беспорядки, рассказали ТАСС в отделе ФСИН России по республике.

"17 февраля в следственном изоляторе №1 ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике при проведении обыска 21 подозреваемый и обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательством и изнасилованиями, оказал сопротивление администрации учреждения при проведении планового обыска", - рассказала собеседница агентства.

По информации отдела ФСИН по региону, участвовавшие в противоправных действиях граждане ранее неоднократно судимы. Подозреваемыми и обвиняемыми были повреждены смотровые глазки в дверях камер, имуществу учреждения нанесен минимальный ущерб. По данному факту проводится проверка.

"Свои действия подозреваемые и обвиняемые сопровождали криками и нецензурной бранью в адрес сотрудников. На место происшествия прибыло руководство ОФСИН, сотрудники аппарата управления. О происшествии было незамедлительно сообщено в прокуратуру", - рассказали в отделе, уточнив, что материалы для дачи правовой оценки действий подозреваемых и обвиняемых зарегистрированы и направлены в соответствующие органы.

По словам представителя отдела, в настоящее время учреждение работает в штатном режиме.