Подростка из Канска, осужденного по статье о терроризме, поставили на учет

ТАСС, 18 февраля. Подростка из Канска Красноярского края, ранее приговоренного за преступление террористического характера к пяти годам лишения свободы, поставили на учет как склонного к экстремизму. Об этом ТАСС сообщил адвокат подростка Владимир Васин.

"Сегодня виделись с ним, подготавливали к отправке его первичную апелляционную жалобу (на приговор - прим. ТАСС), он сообщил, что его поставили на учет (как склонного к экстремизму - прим. ТАСС). Скорее всего, будем обжаловать", - сообщил Васин.

Ранее первый Восточный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии подростка из города Канска в Красноярском крае по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и изготовлении и хранении взрывчатки. Еще два фигуранта получили условные сроки. В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что осужденный к пяти годам будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Два других подростка освобождены от уголовной ответственности по ст. 205.3 УК РФ в связи с сотрудничеством со следствием.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020-го подростки самостоятельно обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в заброшенном доме на пустырях и стройках. В отношении подростков были возбуждены уголовные дела по фактам прохождения обучения осуществлению террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участия в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Позднее дело об участии в террористическом сообществе было прекращено из-за непричастности подростков к этому деянию.

В марте 2021 года было возбуждено новое уголовное дело, связанное с изготовлением взрывчатки. В мае прошлого года пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщила о завершении расследования уголовных дел в отношении трех 15-летних подростков о прохождения ими обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.