СК возбудил дело после пожара в Севастополе, где погибли четыре человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту гибели семьи на пожаре в Инкермане (входит в состав Севастополя), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти жильцов одного из домов в городе Инкермане по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Инкермане произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, где после тушения пожара были обнаружены тела жильцов. "На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления, устанавливаются причины возгорания, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение соответствующих экспертиз", - сообщается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц по своевременному признанию дома аварийным и проведению мероприятий по расселению проживающих в нем граждан.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в Инкермане загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом, где проживало более 30 человек. Пожар был локализован на площади более 300 кв. м. Позднее стало известно, что, по предварительным данным, погибли четверо: женщина и мужчина-инвалид, а также двое маленьких детей, в том числе инвалид.