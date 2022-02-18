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На Ставрополье загорелась кровля многоэтажки

Спасатели эвакуируют жильцов

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Возгорание кровли пятиэтажного дома произошло в станице Ессентукской на Ставрополье. Жителей эвакуируют, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"18 февраля в 15:20 мск поступила информация о пожаре по адресу: станица Ессентукская, ул. Гагарина, 56. По прибытии на место выявлено горение кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома. На данное время огнеборцами проводится эвакуация жителей дома", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. м.

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