В Москве погибла женщина, на которую с крыши упал кусок льда

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Наледь упала с крыши на женщину на востоке столицы, она погибла на месте. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"18 февраля с крыши жилого дома, расположенного на улице 13-й Парковой в городе Москве, на женщину упала наледь. От полученных телесных повреждений женщина 1963 года рождения скончалась на месте", - сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщается, что наледь упала из-за очистки кровли. По предварительной информации, место проведения работ было огорожено. Ведомство начало проверку.

Погибшая проигнорировала меры безопасности при очистке крыши, сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) столицы.

"Сегодня на востоке столицы по адресу: 13-я Парковая улица, дом 11, проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока. <...> Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что работы проходили "с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство".