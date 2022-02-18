{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Калининградом мужчина вырубил лес почти на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной вырубке леса против жителя Черняховского района Калининградской области. Мужчина подозревается вырубке почти 100 деревьев, что причинило ущерб в размере 910 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного УМВД.

"Полицейские установили, что к незаконной рубке 94 елей и одного дуба причастен 34-летний местный житель. В результате противоправных действий лесничеству был причинен ущерб в размере 910 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что незаконная вырубка была обнаружена полицейскими в районе поселка Гремячье. Спиленные деревья были приготовлены к вывозу. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияКалининградская область
Кризис на Украине
СК России возбудил дело о ранении жительницы Донбасса при обстреле
В результате обстрелов повредили не менее 12 жилых домов, газопровод и линию электропередачи
Читать полностью