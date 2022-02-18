Погибшая из-за схода наледи женщина в Москве проигнорировала меры безопасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Погибшая в Восточном Измайлово женщина проигнорировала меры безопасности при очистке крыши, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) столицы.

"Сегодня на востоке столицы по адресу: 13-я Парковая улица, дом 11, проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока. <...> Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что работы проходили "с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство".