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Погибшая из-за схода наледи женщина в Москве проигнорировала меры безопасности

В префектуре Восточного административного округа уточнили, что работы проходили с выполнением всех необходимых охранных мероприятий

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Погибшая в Восточном Измайлово женщина проигнорировала меры безопасности при очистке крыши, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) столицы.

"Сегодня на востоке столицы по адресу: 13-я Парковая улица, дом 11, проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока. <...> Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что работы проходили "с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство".

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