В Подмосковье трое рабочих сорвались с крыши дома. Двое погибли

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Трое рабочих упали с крыши в Подольске во время ее очистки, двое из них погибли. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, сегодня при производстве работ по очистке крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина города Климовска городского округа Подольск трое рабочих упали с высоты. Два человека погибли, один госпитализирован", - сообщает надзорное ведомство.

Подольская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следственным отделом по Подольску Главного следственного управления СК России по Московской возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). "В настоящее время запланировано проведение ряда следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.