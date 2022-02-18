Суд в Петербурге арестовал полицейского по обвинению в пытках электрошокером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Приморский суд Петербурга арестовал на два месяца полицейского, который обвиняется в избиении задержанного с применением электрошокера в ноябре 2021 года. Об избрании меры пресечения сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд ходатайство [следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Марчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"] удовлетворил, избрав арест по 12 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Марчук и его защитник просили об избрании домашнего ареста. Полицейский был задержан в понедельник, на следующий день ему предъявили обвинение. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще трое полицейских из отдела, где работает Марчук, проходят по его делу свидетелями. В среду задержание ему продлили на трое суток.

Следствие полагает, что Марчук и "неустановленные должностные лица" из числа сотрудников батальона патрульно-постовой службы утром 10 ноября 2021 года, находясь в помещении дежурной части 86-го отдела полиции, нанесли множественные удары, в том числе электрошокером, по рукам, в голову, живот, грудь, спину правонарушителя, задержанного за мелкое хулиганство. Полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и действовали умышленно с целью нанесения телесных повреждений. Следствие считает, что тем самым они превысили свои должностные полномочия.

Своей вины обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался. В случае установления вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.