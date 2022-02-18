В Тамбовской области возбудили дело о мошенничестве при выделении грантов фермерам

ТАМБОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве при предоставлении бюджетного гранта в размере 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы возбуждено в Тамбовской области, сообщает в пятницу следственное управление СК по региону. Ранее источник ТАСС в администрации региона сообщил, что в рамках этого дела в пятницу в областном управлении сельского хозяйства прошли обыски, в том числе в кабинете главы ведомства.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, одним из фигурантов по уголовному делу является глава крестьянско-фермерского хозяйства, который в 2019 году подал заявку на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 30 млн рублей, включив в нее заведомо ложные сведения. Члены конкурсной комиссии заявку одобрили и предоставили фигуранту бюджетную субсидию, но фактически полученные средства были потрачены на иные цели. В настоящий момент обвиняемый находится под домашним арестом.

"Сегодня проведен обыск в помещениях регионального управления сельского хозяйства, в ходе которого изъяты материалы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела", - сообщили в СК, отметив, что следствие работает над тем, чтобы выявить "иных участников мошеннической схемы".