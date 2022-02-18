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Шесть человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе

Пятеро из них отравились угарным

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Кровля многоквартирного трехэтажного дома загорелась на площади 300 кв. метров в пятницу в городе Ставрополе. Шесть человек пострадали, жильцы дома эвакуированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии на место вызова пожарными подразделениями выявлено горение кровли трехэтажного многоквартирного жилого дома. Разведка звеньями газодымозащиты выявила частичное обрушение кровли. <...> Пострадали шесть человек. У одной девушки вывих ноги, пятеро взрослых с отравлением продуктами горения направлены в городскую больницу Ставрополя", - говорится в сообщении.

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РоссияСтавропольский край
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