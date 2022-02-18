Пожарные ликвидировали открытое горение крыши жилого дома в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли трехэтажного многоквартирного дома в городе Ставрополе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:09 мск объявлена ликвидация открытого горения. В реагировании задействованы 85 человек и 27 единиц техники", - говорится в сообщении.

Многоквартирный жилой дом загорелся в Ставрополе в пятницу вечером, пожарные обнаружили частичное обрушение кровли. Локализация возгорания была объявлена в 18:42 мск на площади 300 кв. метров. Во время происшествия из здания эвакуированы 25 человек.

В происшествии пострадали шесть человек, у одной из пострадавших травма ноги, еще пять человек доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.