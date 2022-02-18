Включение сирен в Донецке объяснили проверкой их работоспособности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сирены оповещения в Донецке включали для проверки их работоспособности, сообщил корреспондент Первого канала .

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

В пятницу несколько Telegram-каналов опубликовали кадры из Донецка, на которых слышны сигналы системы тревоги.

"Только что стало известно: сирены, которые мы слышали, - это тестировало МЧС ДНР систему оповещения на случай массированного обстрела со стороны Украины", - сказала корреспондент в прямом эфире.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в пятницу, что власти организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Россию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. После этого заявления глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал в жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.