{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Включение сирен в Донецке объяснили проверкой их работоспособности

Систему оповещения решили протестировать на случай массированного обстрела со стороны Украины

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сирены оповещения в Донецке включали для проверки их работоспособности, сообщил корреспондент Первого канала.

На эту тему
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

В пятницу несколько Telegram-каналов опубликовали кадры из Донецка, на которых слышны сигналы системы тревоги.

"Только что стало известно: сирены, которые мы слышали, - это тестировало МЧС ДНР систему оповещения на случай массированного обстрела со стороны Украины", - сказала корреспондент в прямом эфире.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в пятницу, что власти организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Россию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. После этого заявления глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал в жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Суд в Мурманске отказался вернуть в прокуратуру дело обвиняемых в крушении бомбардировщика
Инцидент произошел в 2019 году
Читать полностью