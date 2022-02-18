Суд отправил под стражу замглавы Зеленоградска

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия отправил под стражу на два месяца первого заместителя главы администрации курортного города Зеленоградска в Калининградской области Руслана Андронова. Чиновника подозревают в мошенничестве, сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах региона.

"Чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он отправлен в СИЗО на один месяц и 28 дней", - сообщил источник.

Информация о задержании Андронова правоохранителями на рабочем месте появилась 16 февраля. Часть четвертая статьи 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также повлекшее лишение права на жилое помещение.