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В Чечне ликвидировали пожар в промзоне, взорвалась цистерна

В результате инцидента никто не пострадал

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар на окраине города Урус-Мартана в Чеченской Республике, где загорелась и взорвалась цистерна с пропаном, ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар, произошедший в цистерне, на окраине города Урус-Мартана, ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что цистерна со сжиженным газом загорелась и взорвалась в селе Гехи Урус-Мартоновского района республики. В ликвидации было задействовано более 60 человек и 14 единиц техники. Причина пожара уточняется.

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