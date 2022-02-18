Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Донецке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля, принадлежащего начальнику народной милиции ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"В связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке", - сообщили в комитете.

Ранее в пятницу представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что около 19:00 (совпадает с мск) на парковке у дома правительства был взорван автомобиль. По данным источника Донецкого агентства новостей, взорванная машина принадлежит начальнику управления Народной милиции Денису Синенкову, сам владелец не пострадал.