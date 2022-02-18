В пожарной академии МЧС в Москве произошло возгорание

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС РФ на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В академии ГПС МЧС РФ на улице Бориса Галушкина в столице произошло возгорание на третьем этаже в одном из корпусов", - сказал собеседник агентства.

Очаг обнаружили в вентиляционной шахте.

"Площадь пожара на данный момент составляет 50 кв. м", - сказал источник в экстренных службах.

Позже объявили локализацию возгорания.

"Пожар локализован", - рассказал собеседник агентства.