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В пожарной академии МЧС в Москве произошло возгорание

Площадь пожара оценили в 50 кв. м

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС РФ на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В академии ГПС МЧС РФ на улице Бориса Галушкина в столице произошло возгорание на третьем этаже в одном из корпусов", - сказал собеседник агентства.

Очаг обнаружили в вентиляционной шахте.

"Площадь пожара на данный момент составляет 50 кв. м", - сказал источник в экстренных службах.

Позже объявили локализацию возгорания.

"Пожар локализован", - рассказал собеседник агентства.

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