Более 400 человек и 150 единиц техники помогают при эвакуации жителей из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Свыше 400 спасателей и 150 единиц техники принимают участие в эвакуации жителей из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Специалисты Донского спасательного центра приступили к развертыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в настоящее время региональный главк ведомства приведен в режим повышенной готовности. Для помощи в организации работы на пункты пропуска направлены оперативные группы, в состав которых вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава. "Всего организовано шесть автомобильных пунктов пропуска", - добавили в ведомстве.