В Ростовскую область прибыли более 1,1 тыс. жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область. Как сообщил в ходе совещания в Ростове-на-Дону первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, всего регион готов разместить почти 12 тыс. человек.

"У нас семь автомобильных пунктов пропуска, два ж/д и семь пешеходных. На это время, 01:30 19 февраля, через пункты пропуска прошли 1 157 человек, в том числе 363 ребенка", - сказал он.

При этом Гуськов отметил, что цифры меняются молниеносно. "На сегодняшний день мы готовы разместить 11 тыс. 829 человек", - добавил он.