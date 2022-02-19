В МЧС ЛНР заявили, что взрывы на газопроводе не сказались на инфраструктуре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Взрывы, произошедшие на газопроводе в ЛНР, не отразились на работе инфраструктуры. Об этом сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов на совещании в Ростове-на-Дону.

"В течение часа произошло два взрыва на газопроводе. Загорания были ликвидированы. На инфраструктуру они не повлияли", - сказал он.

Ранее сообщалось о двух взрывах на газопроводе в разных районах Луганска в ночь на субботу, после которых возникли сильные возгорания. В течение часа возгорание на месте первого взрыва было ликвидировано, работы на месте второго взрыва продолжаются. По данным источника в силовых структурах Луганской народной республики, газопровод в Луганске был подорван не менее чем в трех местах. По данным компании "Луганскгаз", от системы газоснабжения временно отключено 95 абонентов.