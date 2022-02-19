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СМИ: в Аргентине три человека погибли при взрыве на заводе по производству взрывчатки

По данным газеты Clarín, двое были аргентинцами, третий - гражданин Бразилии

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в пятницу в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Олаваррия, расположенном в провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщила газета Clarín.

По данным компании Enaex, которой принадлежит завод, взрыв произошел в момент разгрузки грузовика с детонаторами у складов. Погибли двое рабочих завода и один рабочий, находившийся в грузовике. Водитель транспортного средства выжил.

Как сообщает Clarín, рабочие завода были аргентинцами, третий погибший - гражданин Бразилии.

Причины происшествия пока не установлены. На заводе производятся взрывчатые вещества для горнорудной промышленности.

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